Фредрик Стремстад
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ле Ман
Возраст
39
Рост
167
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Лион
2 : 0
Ле Ман
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
2
Ле Ман
0
был в запасе
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
Валансьен
0 : 1
Ле Ман
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Валансьен
0
Ле Ман
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
Лорьян
1 : 0
Ле Ман
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
1
Ле Ман
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур