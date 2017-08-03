Эльвин Мамедов
№9
Полузащитник
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Команда
Карабах
Возраст
32
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
Габала
1 : 2
Панатинаикос
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Габала
1
Панатинаикос
2
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:30
Панатинаикос
1 : 0
Габала
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Панатинаикос
1
Габала
0
был в запасе