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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
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Хоккей
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Лучшие тексты
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Легкая атлетика
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Волейбол
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Олимпиада
Коронавирус
Вагиф Джавадов
№7
Нападающий
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Команда
Габала
Возраст
32
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
ПАОК
0 : 0
Габала
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПАОК
0
Габала
0
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
Краснодар
2 : 1
Габала
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Краснодар
2
Габала
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Габала
0 : 0
ПАОК
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Габала
0
ПАОК
0
был в запасе