Ильгар Гурбанов
№18
Полузащитник
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Команда
Карабах
Возраст
35
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:30
Прогрес
0 : 1
Габала
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Прогрес
0
Габала
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд