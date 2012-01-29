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Нано (Викториано Ривас Альваро)
№3
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2008/2009
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
18:00
Леванте
1 : 2
Хетафе
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
1
Хетафе
2
был в запасе
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
21:45
Леванте
0 : 0
Сарагоса
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
0
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Леванте
1 : 0
Севилья
53'
53'
53'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
53'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
18:00
Леванте
4 : 0
Спортинг
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
4
Спортинг
0
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 14 тур
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:00
Атлетико
3 : 2
Леванте
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
3
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
-:-
Леванте
0 : 2
Валенсия
49'
49'
49'
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
18:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 11 тур
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:00
Леванте
3 : 2
Реал Сосьедад
56'
56'
56'
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:00
56'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
3
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
22:59
Вильярреал
0 : 3
Леванте
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0
Леванте
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
19:00
Леванте
3 : 0
Малага
21'
21'
21'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
17:00
Бетис
0 : 1
Леванте
28'
28'
28'
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
0
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Леванте
3 : 1
Эспаньол
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леванте
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
21:00
Леванте
1 : 0
Реал
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
1
Реал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:00
Расинг
0 : 0
Леванте
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
0
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
19:00
Хетафе
1 : 1
Леванте
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур