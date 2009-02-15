Анхель Мартинес (Анхель Мартинес Червера)
№31
Полузащитник
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Команда
Блэкпул
Возраст
35
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 21:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 21:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0
Севилья
2
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Эспаньол
1 : 1
Рекреативо
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1
Рекреативо
1
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Малага
4 : 0
Эспаньол
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Малага
4
Эспаньол
0
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 21:00
Эспаньол
2 : 2
Альмерия
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 21:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
2
Альмерия
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 18 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 23:55
Эспаньол
2 : 3
Атлетико
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 23:55
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
2
Атлетико
3
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 16 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 21:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
54'
54'
54'
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур