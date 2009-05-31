Грегори Беранже
№12
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
Эспаньол
3 : 0
Малага
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3
Малага
0
был в запасе
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Альмерия
0 : 3
Эспаньол
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Альмерия
0
Эспаньол
3
был в запасе
10.05.2009 10 мая 2009 вс 22:00
Атлетико
3 : 2
Эспаньол
84'
84'
84'
10.05.2009 10 мая 2009 вс 22:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
3
Эспаньол
2
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 20:00
Эспаньол
3 : 0
Валенсия
03.05.2009 03 мая 2009 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
3
Валенсия
0
был в запасе
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
Нумансия
0 : 0
Эспаньол
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Нумансия
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 21:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0
Севилья
2
был в запасе
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Хетафе
1 : 1
Эспаньол
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
1
Эспаньол
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Эспаньол
1 : 1
Рекреативо
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1
Рекреативо
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 21:00
Эспаньол
2 : 2
Альмерия
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
2
Альмерия
2
был в запасе
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 23:55
Эспаньол
2 : 3
Атлетико
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
2
Атлетико
3
был в запасе
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 22:00
Валенсия
2 : 1
Эспаньол
90'
90'
90'
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 21:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур