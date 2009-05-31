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Хосе Гарсия Кальво
№5
Защитник
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Команда
Возраст
46
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 49'
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 49' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Вальядолид
1 : 2
Спортинг
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
1
Спортинг
2
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 37 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Рекреативо
2 : 3
Вальядолид
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 26 тур
Рекреативо
2
Вальядолид
3
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 26 тур
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Атлетико
1 : 2
Вальядолид
54'
54'
54'
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
54'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Спортинг
2 : 1
Вальядолид
88'
88'
88'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
88'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
0 : 1
Расинг
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Нумансия
4 : 3
Вальядолид
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Нумансия
4
Вальядолид
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Вальядолид
3 : 0
Депортиво
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Осасуна
3 : 3
Вальядолид
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
3
Вальядолид
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур