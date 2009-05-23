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Томас Унгер
№29
Вратарь
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Команда
Возраст
36
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
Карлсруэ
4 : 0
Герта
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Карлсруэ
4
Герта
0
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Вердер
1 : 3
Карлсруэ
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
1
Карлсруэ
3
был в запасе
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
Карлсруэ
2 : 3
Ганновер-96
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Карлсруэ
2
Ганновер-96
3
был в запасе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Карлсруэ
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия
4
Карлсруэ
0
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
Карлсруэ
0 : 0
Энерги
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Карлсруэ
0
Энерги
0
был в запасе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
16:30
Байер
0 : 1
Карлсруэ
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
0
Карлсруэ
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
Карлсруэ
2 : 2
Хоффенхайм
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Карлсруэ
2
Хоффенхайм
2
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
Шальке-04
2 : 0
Карлсруэ
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
2
Карлсруэ
0
был в запасе