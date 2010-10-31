Габриэле Паонесса
№11
Полузащитник
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Команда
Губбио
Возраст
34
Рост
170
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Сампдория
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
0
Сампдория
1
был в запасе
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 21:45
Чезена
2 : 0
Милан
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
2
Милан
0
был в запасе