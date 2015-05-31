Роберто Коломбо
№13
Вратарь
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Команда
Возраст
45
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Наполи
2 : 4
Лацио
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2
Лацио
4
был в запасе
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:00
Ювентус
3 : 1
Наполи
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3
Наполи
1
был в запасе
18.05.2015 18 мая 2015 пн 22:00
Наполи
3 : 2
Чезена
18.05.2015 18 мая 2015 пн 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3
Чезена
2
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 19:00
Парма
2 : 2
Наполи
10.05.2015 10 мая 2015 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Наполи
2
был в запасе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 21:45
Наполи
3 : 0
Милан
03.05.2015 03 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
3
Милан
0
был в запасе
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 21:45
Эмполи
4 : 2
Наполи
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
4
Наполи
2
был в запасе
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 21:45
Наполи
4 : 2
Сампдория
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
4
Сампдория
2
был в запасе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 13:30
Рома
1 : 0
Наполи
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1
Наполи
0
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Наполи
1 : 1
Аталанта
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1
Аталанта
1
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 20:00
Верона
2 : 0
Наполи
15.03.2015 15 марта 2015 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
2
Наполи
0
был в запасе
08.03.2015 08 марта 2015 вс 22:45
Наполи
2 : 2
Интер
08.03.2015 08 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
2
Интер
2
был в запасе
01.03.2015 01 марта 2015 вс 22:45
Торино
1 : 0
Наполи
01.03.2015 01 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1
Наполи
0
был в запасе
23.02.2015 23 февр. 2015 пн 21:00
Наполи
2 : 0
Сассуоло
23.02.2015 23 февр. 2015 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Сассуоло
0
был в запасе
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 22:45
Палермо
3 : 1
Наполи
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
3
Наполи
1
был в запасе
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Наполи
3 : 1
Удинезе
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
3
Удинезе
1
был в запасе
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
Кьево
1 : 2
Наполи
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1
Наполи
2
был в запасе
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 23:00
Наполи
2 : 1
Дженоа
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Дженоа
1
был в запасе
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 14:30
Лацио
0 : 1
Наполи
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
0
Наполи
1
был в запасе
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 22:45
Наполи
1 : 3
Ювентус
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1
Ювентус
3
был в запасе
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 20:00
Чезена
1 : 4
Наполи
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1
Наполи
4
был в запасе