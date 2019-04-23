Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Польша
Англия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Мигель Бритос
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
35
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
Уотфорд
1 : 1
Саутгемптон
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уотфорд
1
Саутгемптон
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Уотфорд
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Уотфорд
2
был в запасе
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
22:00
Уотфорд
0 : 1
Арсенал
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Уотфорд
0
Арсенал
1
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Уотфорд
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
2
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
09.03.2019
09 марта 2019
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 1
Уотфорд
09.03.2019
09 марта 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Сити
3
Уотфорд
1
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:45
Кардифф
1 : 5
Уотфорд
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Кардифф
1
Уотфорд
5
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Уотфорд
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон & Хов
0
Уотфорд
0
был в запасе
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
23:00
Тоттенхэм
2 : 1
Уотфорд
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
2
Уотфорд
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:00
Уотфорд
0 : 0
Бернли
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Уотфорд
0
Бернли
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Уотфорд
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Кристал Пэлас
1
Уотфорд
2
был в запасе
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
22:45
Борнмут
3 : 3
Уотфорд
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Борнмут
3
Уотфорд
3
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
18:00
Уотфорд
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уотфорд
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе