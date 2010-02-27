Энтони Яннарилли
№40
Вратарь
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Команда
Возраст
30
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 22:45
Лацио
1 : 1
Фиорентина
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
1
Фиорентина
1
был в запасе