Филипе (Филипе Рибейро)
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Варезе
Возраст
34
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
Милан
4 : 0
Сиена
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
4
Сиена
0
был в запасе