Хулиан Лопес
№27
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
0
Эспаньол
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 19:00
Депортиво
2 : 3
Эспаньол
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
2
Эспаньол
3
был в запасе