Карлуш Мартинш
№22
Полузащитник
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Команда
Белененсеш
Возраст
39
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Фиорентина
1 : 0
Белененсеш
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фиорентина
1
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Белененсеш
0 : 4
Фиорентина
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Белененсеш
0
Фиорентина
4
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 89'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 1' - 89' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур