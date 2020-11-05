Мигел Витор
№15
Защитник
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Команда
Хапоэль
Возраст
31
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Хапоэль
2 : 4
Байер
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
2
Байер
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур