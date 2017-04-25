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Хосе Антонио Рейес
№19
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
20:30
Спортинг
1 : 1
Эспаньол
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
1
Эспаньол
1
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:45
Эспаньол
0 : 1
Атлетико
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:45
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0
Атлетико
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
13:00
Леганес
0 : 1
Эспаньол
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Леганес
0
Эспаньол
1
был в запасе
31.03.2017
31 марта 2017
пт
21:45
Эспаньол
2 : 1
Бетис
90'
90'
90'
31.03.2017
31 марта 2017
пт
21:45
90'
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
2
Бетис
1
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
10.03.2017
10 марта 2017
пт
22:45
Эспаньол
4 : 3
Лас-Пальмас
10.03.2017
10 марта 2017
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
4
Лас-Пальмас
3
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
20:30
Вильярреал
2 : 0
Эспаньол
04.03.2017
04 марта 2017
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
2
Эспаньол
0
был в запасе
01.03.2017
01 марта 2017
ср
23:30
Сельта
2 : 2
Эспаньол
01.03.2017
01 марта 2017
ср
23:30
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
2
Эспаньол
2
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
14:00
Эспаньол
3 : 0
Осасуна
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
14:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
3
Осасуна
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
18:15
Реал
2 : 0
Эспаньол
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
18:15
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 23 тур
Реал
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 23 тур
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
Эспаньол
1 : 2
Реал Сосьедад
90'
90'
90'
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
15:00
Малага
0 : 1
Эспаньол
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
18:15
Эспаньол
3 : 1
Севилья
4'
4'
4'
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
18:15
4'
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3
Севилья
1
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 20 тур
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
14:00
Валенсия
2 : 1
Эспаньол
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
14:00
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2
Эспаньол
1
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
06.01.2017
06 янв. 2017
пт
22:45
Эспаньол
1 : 1
Депортиво
06.01.2017
06 янв. 2017
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1
Депортиво
1
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
20:30
Эспаньол
2 : 1
Спортинг
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2
Спортинг
1
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:45
Атлетико
0 : 0
Эспаньол
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
0
Эспаньол
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:30
Эспаньол
3 : 0
Леганес
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:30
минуты: 1' - 45'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
3
Леганес
0
минуты: 1' - 45' / Испания. Примера, 13 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
20:30
Бетис
0 : 1
Эспаньол
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
20:30
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Бетис
0
Эспаньол
1
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
Эспаньол
3 : 3
Эйбар
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
3
Эйбар
3
был в запасе
14.10.2016
14 окт. 2016
пт
21:45
Лас-Пальмас
0 : 0
Эспаньол
14.10.2016
14 окт. 2016
пт
21:45
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
0
Эспаньол
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
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