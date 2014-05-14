Рубен Аморим
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2014 14 мая 2014 ср 21:45
Севилья
0(4) : 0(2)
Бенфика
14.05.2014 14 мая 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, Финал
Севилья
0(4)
Бенфика
0(2)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, Финал
20.03.2014 20 марта 2014 чт 21:00
Бенфика
2 : 2
Тоттенхэм
20.03.2014 20 марта 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
Бенфика
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
13.03.2014 13 марта 2014 чт 23:05
Тоттенхэм
1 : 3
Бенфика
81'
81'
81'
13.03.2014 13 марта 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
Тоттенхэм
1
Бенфика
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1/8 финала