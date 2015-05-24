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Коронавирус
Нене (Андерсон Луис де Карвалью)
№12
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
испания. примера
Сезон:
2014/2015
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Вест Хэм
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Хэм
0
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 2
Эвертон
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
2
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
09.05.2015
09 мая 2015
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 0
Вест Хэм
09.05.2015
09 мая 2015
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Вест Хэм
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Вест Хэм
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
15:30
Манчестер Сити
2 : 0
Вест Хэм
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
0
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Сток Сити
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Хэм
1
Сток Сити
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Лестер Сити
2
Вест Хэм
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:30
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
Арсенал
3 : 0
Вест Хэм
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
3
Вест Хэм
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Вест Хэм
0 : 1
Челси
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вест Хэм
0
Челси
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
15:45
Вест Хэм
1 : 3
Кристал Пэлас
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
15:45
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
3
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур