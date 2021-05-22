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Сидней (Сидней Да Силва)
№26
Защитник
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Команда
Бетис
Возраст
31
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
Сельта
2 : 3
Бетис
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2
Бетис
3
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Бетис
1 : 0
Уэска
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
1
Уэска
0
был в запасе
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
1
Бетис
1
был в запасе
10.05.2021
10 мая 2021
пн
22:00
Бетис
2 : 1
Гранада
10.05.2021
10 мая 2021
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
2
Гранада
1
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
15:00
Вальядолид
1 : 1
Бетис
02.05.2021
02 мая 2021
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1
Бетис
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
22:00
Реал
0 : 0
Бетис
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Реал
0
Бетис
0
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:00
Бетис
0 : 0
Атлетик
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
0
Атлетик
0
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:30
Бетис
2 : 2
Валенсия
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
2
Валенсия
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Атлетико
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
1
Атлетико
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
17:15
Эльче
1 : 1
Бетис
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
1
Бетис
1
был в запасе
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
Бетис
2 : 0
Леванте
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2
Леванте
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Бетис
0
был в запасе
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Бетис
3 : 2
Алавес
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
3
Алавес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
18:15
Кадис
0 : 1
Бетис
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
0
Бетис
1
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Бетис
1 : 0
Хетафе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
Вильярреал
1 : 2
Бетис
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
1
Бетис
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2
Барселона
3
был в запасе
01.02.2021
01 февр. 2021
пн
23:00
Бетис
1 : 0
Осасуна
01.02.2021
01 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
1
Осасуна
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:30
Реал Сосьедад
2 : 2
Бетис
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
2
Бетис
2
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Сельта
1
был в запасе
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