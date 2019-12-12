Павел Пашаев
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
33
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Гент
2 : 1
Александрия
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Гент
2
Александрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
Александрия
0 : 1
Вольфсбург
45'
45'
45'
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Александрия
0
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
Александрия
2 : 2
Сент-Этьен
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Александрия
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Сент-Этьен
1 : 1
Александрия
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сент-Этьен
1
Александрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
Александрия
1 : 1
Гент
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Александрия
1
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Вольфсбург
3 : 1
Александрия
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вольфсбург
3
Александрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур