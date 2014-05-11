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Коронавирус
Лоло (Мануэль Торибио)
№8
Полузащитник
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Команда
Сарагоса
Возраст
36
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Эспаньол
1 : 1
Осасуна
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 37 тур
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Осасуна
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1
Осасуна
0
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
Осасуна
1 : 2
Севилья
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1
Севилья
2
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 29 тур
10.03.2014
10 марта 2014
пн
22:00
Осасуна
0 : 2
Малага
10.03.2014
10 марта 2014
пн
22:00
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Малага
2
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2014
01 марта 2014
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Осасуна
01.03.2014
01 марта 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 48'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 48' / Испания. Примера, 26 тур
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
22:59
Осасуна
3 : 0
Атлетико
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:59
Эльче
0 : 0
Осасуна
58'
58'
58'
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:59
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
14:00
Осасуна
2 : 0
Хетафе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
14:00
минуты: 41' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2
Хетафе
0
минуты: 41' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
04.02.2014
04 февр. 2014
вт
-:-
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
04.02.2014
04 февр. 2014
вт
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3
Осасуна
1
был в запасе
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
22:59
Сельта
1 : 1
Осасуна
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Осасуна
2 : 2
Реал
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
2
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
21:00
Валенсия
3 : 0
Осасуна
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3
Осасуна
0
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 15 тур
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
22:59
Вальядолид
0 : 1
Осасуна
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:00
Осасуна
0 : 1
Альмерия
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0
Альмерия
1
был в запасе
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Осасуна
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
5
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
-:-
Осасуна
3 : 1
Райо Вальекано
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
3
Райо Вальекано
1
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
14:00
Севилья
2 : 1
Осасуна
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 10 тур
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
22:59
Малага
0 : 1
Осасуна
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
22:59
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 8 тур
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