Лоло (Мануэль Торибио)
№8
Полузащитник
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Команда
Сарагоса
Возраст
36
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Эспаньол
1 : 1
Осасуна
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 37 тур
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Осасуна
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1
Осасуна
0
был в запасе
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:00
Осасуна
1 : 2
Севилья
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1
Севилья
2
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 29 тур
10.03.2014 10 марта 2014 пн 22:00
Осасуна
0 : 2
Малага
10.03.2014 10 марта 2014 пн 22:00
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Малага
2
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:00
Леванте
2 : 0
Осасуна
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 48'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 48' / Испания. Примера, 26 тур
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:59
Осасуна
3 : 0
Атлетико
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:59
Эльче
0 : 0
Осасуна
58'
58'
58'
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:59
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 14:00
Осасуна
2 : 0
Хетафе
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 14:00
минуты: 41' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2
Хетафе
0
минуты: 41' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
04.02.2014 04 февр. 2014 вт -:-
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
04.02.2014 04 февр. 2014 вт -:-
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3
Осасуна
1
был в запасе
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 20:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 22:59
Сельта
1 : 1
Осасуна
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Осасуна
2 : 2
Реал
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
2
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 21:00
Валенсия
3 : 0
Осасуна
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 21:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3
Осасуна
0
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 15 тур
22.11.2013 22 нояб. 2013 пт 22:59
Вальядолид
0 : 1
Осасуна
22.11.2013 22 нояб. 2013 пт 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 22:00
Осасуна
0 : 1
Альмерия
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0
Альмерия
1
был в запасе
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Осасуна
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
5
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
31.10.2013 31 окт. 2013 чт -:-
Осасуна
3 : 1
Райо Вальекано
31.10.2013 31 окт. 2013 чт -:-
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
3
Райо Вальекано
1
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 14:00
Севилья
2 : 1
Осасуна
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 10 тур
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 22:59
Малага
0 : 1
Осасуна
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 22:59
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 8 тур