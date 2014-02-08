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Начо (Игнасио Перес Сантамария)
№23
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2008/2009
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
18:00
Валенсия
5 : 0
Бетис
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
5
Бетис
0
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:00
Бетис
2 : 0
Эспаньол
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2
Эспаньол
0
был в запасе
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
Сельта
4 : 2
Бетис
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
4
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Бетис
0 : 5
Реал
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
0
Реал
5
был в запасе
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
89'
89'
89'
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
04.01.2014
04 янв. 2014
сб
20:00
Вальядолид
0 : 0
Бетис
04.01.2014
04 янв. 2014
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Бетис
0
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
Бетис
0 : 1
Альмерия
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0
Альмерия
1
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
Реал Сосьедад
5 : 1
Бетис
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
5
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
14:00
Бетис
2 : 2
Райо Вальекано
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
Севилья
4 : 0
Бетис
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
4
Бетис
0
был в запасе
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
22:59
Малага
3 : 2
Бетис
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Малага
3
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
01.11.2013
01 нояб. 2013
пт
-:-
Бетис
0 : 0
Леванте
01.11.2013
01 нояб. 2013
пт
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
22:59
Атлетико
5 : 0
Бетис
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
5
Бетис
0
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
20:00
Бетис
1 : 2
Эльче
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1
Эльче
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
20:00
Хетафе
3 : 1
Бетис
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
22:00
Бетис
1 : 0
Вильярреал
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
22:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
1
Вильярреал
0
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
22:00
Бетис
3 : 1
Валенсия
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
18:00
Эспаньол
0 : 0
Бетис
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 17'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
0
Бетис
0
минуты: 1' - 17' / Испания. Примера, 3 тур
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
-:-
Бетис
1 : 2
Сельта
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
22:00
Реал
2 : 1
Бетис
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур