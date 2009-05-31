Мигель Анхель
№19
Полузащитник
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Команда
Кастельон
Возраст
42
Рост
181
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
Эспаньол
3 : 0
Малага
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3
Малага
0
был в запасе
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Спортинг
2 : 1
Малага
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
2
Малага
1
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 36 тур
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
Малага
1 : 0
Расинг
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Малага
1
Расинг
0
был в запасе
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 21:00
Малага
1 : 1
Депортиво
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Малага
1
Депортиво
1
был в запасе
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 21:00
Осасуна
2 : 3
Малага
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2
Малага
3
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 21:00
Малага
1 : 1
Мальорка
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Малага
1
Мальорка
1
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 22:55
Вильярреал
0 : 2
Малага
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
0
Малага
2
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Малага
2 : 2
Севилья
35'
35'
35'
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
2
Севилья
2
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 27 тур
08.03.2009 08 марта 2009 вс 23:00
Хетафе
1 : 2
Малага
77'
77'
77'
08.03.2009 08 марта 2009 вс 23:00
минуты: 51' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
1
Малага
2
минуты: 51' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Малага
3 : 2
Альмерия
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 22 тур
Малага
3
Альмерия
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 22 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
Малага
1 : 1
Атлетико
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Малага
1
Атлетико
1
был в запасе
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Малага
4 : 0
Эспаньол
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Малага
4
Эспаньол
0
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Бетис
1 : 2
Малага
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
1
Малага
2
был в запасе
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
Малага
1 : 0
Спортинг
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Малага
1
Спортинг
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Малага
2 : 0
Нумансия
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 15 тур
Малага
2
Нумансия
0
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 15 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Депортиво
2 : 0
Малага
60'
60'
60'
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2
Малага
0
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 14 тур