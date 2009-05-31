Хосе Луке
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
Эспаньол
3 : 0
Малага
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3
Малага
0
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
Малага
1 : 0
Расинг
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Малага
1
Расинг
0
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 23:00
Хетафе
1 : 2
Малага
08.03.2009 08 марта 2009 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
1
Малага
2
был в запасе
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
Малага
1 : 1
Атлетико
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Малага
1
Атлетико
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Малага
4 : 0
Эспаньол
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Малага
4
Эспаньол
0
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Малага
2 : 0
Нумансия
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Малага
2
Нумансия
0
был в запасе