Элдер Росарио
№24
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2011 07 мая 2011 сб 21:00
Атлетико
0 : 3
Малага
07.05.2011 07 мая 2011 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0
Малага
3
был в запасе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 18:00
Леванте
3 : 1
Малага
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
3
Малага
1
был в запасе
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:00
Малага
1 : 2
Сарагоса
13'
13'
13'
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
1
Сарагоса
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 23:55
Валенсия
4 : 3
Малага
65'
65'
65'
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
4
Малага
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 20:00
Спортинг
1 : 2
Малага
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1
Малага
2
был в запасе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 21:00
Малага
0 : 3
Атлетико
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Малага
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 19:00
Эркулес
4 : 1
Малага
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эркулес
4
Малага
1
был в запасе