Иньяки Гоитиа
№13
Вратарь
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Команда
Мирандес
Возраст
39
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 14:00
Атлетико
0 : 2
Бетис
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
0
Бетис
2
был в запасе
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
2
Валенсия
1
был в запасе
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 20:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
2
Бетис
1
был в запасе
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Реал
4 : 1
Бетис
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал
4
Бетис
1
был в запасе
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 17:00
Бетис
0 : 1
Леванте
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
0
Леванте
1
был в запасе
26.09.2011 26 сент. 2011 пн 22:00
Хетафе
1 : 0
Бетис
26.09.2011 26 сент. 2011 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 22:59
Бетис
4 : 3
Сарагоса
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 22:59
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
4
Сарагоса
3
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 13:00
Бетис
1 : 0
Мальорка
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1
Мальорка
0
был в запасе