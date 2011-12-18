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Коронавирус
Иньяки Гоитиа
№13
Вратарь
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Команда
Мирандес
Возраст
39
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2011/2012
2008/2009
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
Атлетико
0 : 2
Бетис
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
0
Бетис
2
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
2
Валенсия
1
был в запасе
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
2
Бетис
1
был в запасе
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
19:00
Реал
4 : 1
Бетис
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал
4
Бетис
1
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
17:00
Бетис
0 : 1
Леванте
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
0
Леванте
1
был в запасе
26.09.2011
26 сент. 2011
пн
22:00
Хетафе
1 : 0
Бетис
26.09.2011
26 сент. 2011
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
22:59
Бетис
4 : 3
Сарагоса
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
22:59
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
4
Сарагоса
3
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:00
Бетис
1 : 0
Мальорка
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1
Мальорка
0
был в запасе