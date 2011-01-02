Набиль Баха
№14
Нападающий
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Команда
Сабадель
Возраст
39
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 20:00
Спортинг
1 : 2
Малага
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 20:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1
Малага
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 21:00
Малага
0 : 3
Атлетико
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Малага
0
Атлетико
3
был в запасе
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 19:00
Мальорка
2 : 0
Малага
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
2
Малага
0
был в запасе
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Депортиво
3 : 0
Малага
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
3
Малага
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 12 тур
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Малага
1 : 0
Леванте
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1
Леванте
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 11 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 23:55
Эспаньол
1 : 0
Малага
62'
62'
62'
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 23:55
минуты: 1' - 84'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1
Малага
0
минуты: 1' - 84' / Испания. Примера, 10 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
Осасуна
3 : 0
Малага
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
3
Малага
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 18:00
Альмерия
1 : 1
Малага
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Альмерия
1
Малага
1
был в запасе
27.09.2010 27 сент. 2010 пн 22:00
Малага
2 : 3
Вильярреал
27.09.2010 27 сент. 2010 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Малага
2
Вильярреал
3
был в запасе
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 22:00
Малага
1 : 2
Севилья
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1
Севилья
2
был в запасе
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
Сарагоса
3 : 5
Малага
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Сарагоса
3
Малага
5
был в запасе