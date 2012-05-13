Хавьер Кальеха
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
171
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Расинг
2 : 4
Осасуна
88'
88'
88'
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
2
Осасуна
4
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 19:00
Райо Вальекано
6 : 0
Осасуна
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
6
Осасуна
0
был в запасе
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 14:00
Спортинг
1 : 1
Осасуна
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 14:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Спортинг
1
Осасуна
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
30.01.2012 30 янв. 2012 пн 22:59
Осасуна
0 : 1
Атлетико
30.01.2012 30 янв. 2012 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
0
Атлетико
1
был в запасе
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 14:00
Осасуна
1 : 1
Валенсия
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1
Валенсия
1
был в запасе
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 18:00
Осасуна
0 : 2
Расинг
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0
Расинг
2
был в запасе
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 20:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Осасуна
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
0
Осасуна
0
был в запасе
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 14:00
Реал
7 : 1
Осасуна
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 14:00
минуты: 1' - 86'
Испания. Примера, 12 тур
Реал
7
Осасуна
1
минуты: 1' - 86' / Испания. Примера, 12 тур
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 18:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
2
Леванте
0
был в запасе
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:00
Хетафе
2 : 2
Осасуна
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2
Осасуна
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 19:00
Осасуна
3 : 0
Сарагоса
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
3
Сарагоса
0
был в запасе
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0
Севилья
0
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:00
Осасуна
2 : 1
Спортинг
89'
89'
89'
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
2
Спортинг
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 13:00
Атлетико
0 : 0
Осасуна
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
0
Осасуна
0
был в запасе