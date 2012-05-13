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Хавьер Кальеха
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
171
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Расинг
2 : 4
Осасуна
88'
88'
88'
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
2
Осасуна
4
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
19:00
Райо Вальекано
6 : 0
Осасуна
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
6
Осасуна
0
был в запасе
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
14:00
Спортинг
1 : 1
Осасуна
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
14:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Спортинг
1
Осасуна
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
30.01.2012
30 янв. 2012
пн
22:59
Осасуна
0 : 1
Атлетико
30.01.2012
30 янв. 2012
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
0
Атлетико
1
был в запасе
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
14:00
Осасуна
1 : 1
Валенсия
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1
Валенсия
1
был в запасе
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
18:00
Осасуна
0 : 2
Расинг
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0
Расинг
2
был в запасе
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
20:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Осасуна
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
0
Осасуна
0
был в запасе
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
14:00
Реал
7 : 1
Осасуна
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
14:00
минуты: 1' - 86'
Испания. Примера, 12 тур
Реал
7
Осасуна
1
минуты: 1' - 86' / Испания. Примера, 12 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
18:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
2
Леванте
0
был в запасе
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:00
Хетафе
2 : 2
Осасуна
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2
Осасуна
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
19:00
Осасуна
3 : 0
Сарагоса
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
3
Сарагоса
0
был в запасе
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0
Севилья
0
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:00
Осасуна
2 : 1
Спортинг
89'
89'
89'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
2
Спортинг
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
13:00
Атлетико
0 : 0
Осасуна
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
0
Осасуна
0
был в запасе