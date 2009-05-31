Пере Марти
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
Эспаньол
3 : 0
Малага
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3
Малага
0
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Малага
2 : 2
Севилья
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
2
Севилья
2
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Расинг
1 : 1
Малага
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
1
Малага
1
был в запасе