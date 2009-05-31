Адриану Россато
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
43
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
Эспаньол
3 : 0
Малага
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3
Малага
0
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Малага
1 : 1
Бетис
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1
Бетис
1
был в запасе
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
Малага
1 : 0
Расинг
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Малага
1
Расинг
0
был в запасе
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 21:00
Осасуна
2 : 3
Малага
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2
Малага
3
был в запасе