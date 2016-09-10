Велигтон (Велигтон Робсон Пена де Оливейра)
№3
Защитник
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Команда
Малага
Возраст
41
Рост
186
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 19:15
Малага
0 : 2
Вильярреал
39'
39'
39'
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
Малага
1 : 1
Осасуна
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1
Осасуна
1
был в запасе