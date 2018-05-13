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Хесус Гамес
№18
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Челси
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Челси
0
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Уотфорд
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Уотфорд
3
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Борнмут
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Борнмут
1
был в запасе
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
23:00
Бернли
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
18:00
Саутгемптон
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Саутгемптон
2
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
18:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Ливерпуль
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Брайтон & Хов
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон & Хов
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Суонси
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Суонси
0
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Вест Хэм
0
был в запасе