Франсеск Арнау
№0
Вратарь
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Команда
Возраст
46
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
Малага
2 : 0
Спортинг
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Малага
2
Спортинг
0
был в запасе
07.05.2011 07 мая 2011 сб 21:00
Атлетико
0 : 3
Малага
07.05.2011 07 мая 2011 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0
Малага
3
был в запасе
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Малага
3 : 1
Эркулес
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Малага
3
Эркулес
1
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Расинг
1 : 2
Малага
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Расинг
1
Малага
2
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 19:00
Малага
3 : 0
Мальорка
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Малага
3
Мальорка
0
был в запасе
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:00
Малага
0 : 0
Депортиво
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Малага
0
Депортиво
0
был в запасе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 18:00
Леванте
3 : 1
Малага
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
3
Малага
1
был в запасе
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
Малага
2 : 0
Эспаньол
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Малага
2
Эспаньол
0
был в запасе
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Малага
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
0
Малага
2
был в запасе
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
Малага
0 : 1
Осасуна
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Малага
0
Осасуна
1
был в запасе
03.03.2011 03 марта 2011 чт 23:55
Реал
7 : 0
Малага
03.03.2011 03 марта 2011 чт 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал
7
Малага
0
был в запасе
28.02.2011 28 февр. 2011 пн 23:00
Малага
3 : 1
Альмерия
28.02.2011 28 февр. 2011 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3
Альмерия
1
был в запасе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
Малага
2 : 2
Хетафе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
2
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
Севилья
0 : 0
Малага
90'
90'
90'
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
минуты: 6' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
0
Малага
0
минуты: 6' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:00
Малага
1 : 2
Сарагоса
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Малага
1
Сарагоса
2
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 23:55
Валенсия
4 : 3
Малага
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
4
Малага
3
был в запасе
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 20:00
Спортинг
1 : 2
Малага
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 21:00
Малага
0 : 3
Атлетико
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Малага
0
Атлетико
3
был в запасе
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 19:00
Эркулес
4 : 1
Малага
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эркулес
4
Малага
1
был в запасе
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
Малага
4 : 1
Расинг
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Малага
4
Расинг
1
был в запасе