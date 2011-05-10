Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Польша
Англия
Финляндия
Словакия
Португалия
Нидерланды
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Франсеск Арнау
№0
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
46
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
Малага
2 : 0
Спортинг
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Малага
2
Спортинг
0
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
21:00
Атлетико
0 : 3
Малага
07.05.2011
07 мая 2011
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0
Малага
3
был в запасе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Малага
3 : 1
Эркулес
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Малага
3
Эркулес
1
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Расинг
1 : 2
Малага
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Расинг
1
Малага
2
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
Малага
3 : 0
Мальорка
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Малага
3
Мальорка
0
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Малага
0 : 0
Депортиво
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Малага
0
Депортиво
0
был в запасе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
Леванте
3 : 1
Малага
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
3
Малага
1
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Малага
2 : 0
Эспаньол
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Малага
2
Эспаньол
0
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Малага
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
0
Малага
2
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Малага
0 : 1
Осасуна
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Малага
0
Осасуна
1
был в запасе
03.03.2011
03 марта 2011
чт
23:55
Реал
7 : 0
Малага
03.03.2011
03 марта 2011
чт
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал
7
Малага
0
был в запасе
28.02.2011
28 февр. 2011
пн
23:00
Малага
3 : 1
Альмерия
28.02.2011
28 февр. 2011
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3
Альмерия
1
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Малага
2 : 2
Хетафе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
2
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:00
Севилья
0 : 0
Малага
90'
90'
90'
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 6' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
0
Малага
0
минуты: 6' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
Малага
1 : 2
Сарагоса
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Малага
1
Сарагоса
2
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
23:55
Валенсия
4 : 3
Малага
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
4
Малага
3
был в запасе
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
20:00
Спортинг
1 : 2
Малага
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
21:00
Малага
0 : 3
Атлетико
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Малага
0
Атлетико
3
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Эркулес
4 : 1
Малага
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эркулес
4
Малага
1
был в запасе
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
Малага
4 : 1
Расинг
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Малага
4
Расинг
1
был в запасе
Показать все игры