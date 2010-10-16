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Олимпиада
Коронавирус
Альберт Луке
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
22:55
Малага
1 : 4
Реал
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
22:55
минуты: 51' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
1
Реал
4
минуты: 51' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
Альмерия
1 : 1
Малага
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Альмерия
1
Малага
1
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Сарагоса
3 : 5
Малага
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Сарагоса
3
Малага
5
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
21:00
Малага
1 : 3
Валенсия
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1
Валенсия
3
был в запасе