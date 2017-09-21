Егор Тараканов
№55
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 19:00
Арарат-Армения
1 : 2
СКА-Хабаровск
64'
64'
64'
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Арарат-Армения
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала