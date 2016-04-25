Дмитрий Полянин
№6
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 18:30
Тосно
1 : 0
Волга
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 18:30
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Тосно
1
Волга
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 33 тур
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 18:00
Волга
1 : 2
Арсенал
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волга
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 20:00
Зенит-2
1 : 1
Волга
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Зенит-2
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 18:00
Волга
4 : 1
Байкал
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 18:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волга
4
Байкал
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 30 тур
16.03.2016 16 марта 2016 ср 18:30
Волга
0 : 1
Балтика
16.03.2016 16 марта 2016 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волга
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
12.03.2016 12 марта 2016 сб 14:00
Сибирь
1 : 2
Волга
12.03.2016 12 марта 2016 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сибирь
1
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
53'
53'
53'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 19:00
Волга
1 : 0
Луч
56'
56'
56'
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волга
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 15:00
Тюмень
2 : 1
Волга
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
Волга
0 : 1
Волгарь
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Волга
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 16:00
Волга
1 : 1
Тосно
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волга
1
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Арсенал
1 : 0
Волга
45'
45'
45'
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Арсенал
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 18:00
Волга
2 : 2
Зенит-2
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 18:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волга
2
Зенит-2
2
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 18:00
Балтика
0 : 1
Волга
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
0
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 19:00
Волга
2 : 1
Сибирь
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волга
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
Волга
1 : 0
Армавир
57'
57'
57'
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
27.07.2015 27 июля 2015 пн 19:00
Волга
0 : 0
СКА-Хабаровск
50'
50'
50'
27.07.2015 27 июля 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волга
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
20.07.2015 20 июля 2015 пн 12:00
Луч
2 : 0
Волга
20.07.2015 20 июля 2015 пн 12:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
2
Волга
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур