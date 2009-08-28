Александр Зернов
№22
Нападающий
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Команда
Возраст
46
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2009 28 авг. 2009 пт 15:00
Носта
0 : 0
Волга
28.08.2009 28 авг. 2009 пт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Носта
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
13.06.2009 13 июня 2009 сб 8:00
Чита
3 : 2
Волга
21'
21'
21'
13.06.2009 13 июня 2009 сб 8:00
21'
минуты: 1' - 51'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Чита
3
Волга
2
минуты: 1' - 51' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
11.05.2009 11 мая 2009 пн 14:00
Краснодар
1 : 3
Волга
11.05.2009 11 мая 2009 пн 14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Краснодар
1
Волга
3
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 15:00
Волга
0 : 0
Витязь
03.05.2009 03 мая 2009 вс 15:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волга
0
Витязь
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 17:00
Волга
4 : 2
Носта
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 17:00
минуты: 61' - 78'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волга
4
Носта
2
минуты: 61' - 78' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 18:30
Балтика
0 : 0
Волга
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Балтика
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур