Андрей Буйволов
№25
Защитник
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Команда
Шахтер
Возраст
34
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 13:00
Ротор
2 : 2
СКА-Хабаровск
5'
5'
5'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ротор
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2019 24 марта 2019 вс 14:00
Сочи
2 : 0
СКА-Хабаровск
64'
64'
64'
24.03.2019 24 марта 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Сочи
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 17:00
Армавир
2 : 2
Балтика
26'
46'
26'
46'
26'
46'
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Армавир
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Авангард
0 : 2
Балтика
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Авангард
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 18:00
Балтика
2 : 2
Сочи
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
2
Сочи
2
был в запасе
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 10:00
Луч
0 : 0
Балтика
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:30
Чертаново
3 : 1
Балтика
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Чертаново
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
22.07.2018 22 июля 2018 вс 18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
22.07.2018 22 июля 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
66'
66'
66'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
4
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур