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Олимпиада
Коронавирус
Дмитрий Андреев
№15
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2016/2017
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 0
Спартак
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Оренбург
2
Спартак
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:00
Оренбург
3 : 0
Ростов
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 29'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Оренбург
3
Ростов
0
минуты: 1' - 29' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
ЦСКА
2 : 3
Оренбург
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2
Оренбург
3
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
08.04.2019
08 апр. 2019
пн
17:00
Оренбург
1 : 3
Ахмат
08.04.2019
08 апр. 2019
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург
1
Ахмат
3
был в запасе
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
17:00
Оренбург
3 : 1
Крылья Советов
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
3
Крылья Советов
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
11:30
Оренбург
1 : 0
Динамо
59'
59'
59'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Оренбург
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
11.03.2019
11 марта 2019
пн
19:30
Краснодар
2 : 2
Оренбург
11.03.2019
11 марта 2019
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
2
Оренбург
2
был в запасе
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
17:30
Локомотив
2 : 1
Оренбург
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
2
Оренбург
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
16:30
Оренбург
1 : 0
Уфа
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
14:00
Урал
2 : 1
Оренбург
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
14:00
Оренбург
1 : 0
Рубин
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Оренбург
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2
Оренбург
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
Оренбург
0 : 0
Енисей
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Оренбург
0
Енисей
0
был в запасе
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
16:30
Ростов
0 : 1
Оренбург
23'
23'
23'
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
17:30
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Оренбург
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
14:00
Оренбург
1 : 2
Зенит
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Оренбург
80'
80'
80'
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
2
Оренбург
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Оренбург
1 : 1
Краснодар
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
1
Краснодар
1
был в запасе
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
19:30
Анжи
1 : 3
Оренбург
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Анжи
1
Оренбург
3
был в запасе
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