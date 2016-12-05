Дмитрий Айдов
№4
Защитник
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Команда
Гомель
Возраст
39
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:30
Арсенал
1 : 0
Анжи
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
1
Анжи
0
был в запасе
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 11:30
Амкар
1 : 0
Арсенал
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 11:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар
1
Арсенал
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 19:00
Арсенал
0 : 1
ЦСКА
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
0
ЦСКА
1
был в запасе
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Ростов
4 : 1
Арсенал
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
4
Арсенал
1
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:30
Арсенал
0 : 2
Уфа
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0
Уфа
2
был в запасе
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Арсенал
1
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 14:00
Томь
1 : 0
Арсенал
55'
55'
55'
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Томь
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 19:00
Арсенал
0 : 5
Зенит
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
0
Зенит
5
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 17:00
Урал
1 : 1
Арсенал
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
1
Арсенал
1
был в запасе
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
0
Оренбург
0
был в запасе
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Анжи
1
Арсенал
0
был в запасе
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1
Рубин
0
был в запасе
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
4
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур