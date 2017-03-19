Сергей Чепчугов
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
35
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.03.2017 19 марта 2017 вс 16:30
Ахмат
0 : 1
ЦСКА
19.03.2017 19 марта 2017 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
0
ЦСКА
1
был в запасе
11.03.2017 11 марта 2017 сб 14:00
ЦСКА
4 : 0
Томь
11.03.2017 11 марта 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
4
Томь
0
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 16:30
ЦСКА
0 : 0
Зенит
04.03.2017 04 марта 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
0
Зенит
0
был в запасе
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 14:00
ЦСКА
4 : 0
Урал
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
4
Урал
0
был в запасе
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:30
ЦСКА
2 : 0
Оренбург
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
2
Оренбург
0
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 14:00
ЦСКА
0 : 0
Рубин
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
0
Рубин
0
был в запасе
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 19:00
Арсенал
0 : 1
ЦСКА
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
0
ЦСКА
1
был в запасе
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 19:00
ЦСКА
2 : 2
Амкар
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
ЦСКА
2
Амкар
2
был в запасе
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 18:00
Спартак
3 : 1
ЦСКА
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
3
ЦСКА
1
был в запасе
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:30
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
ЦСКА
0
был в запасе
14.10.2016 14 окт. 2016 пт 19:30
ЦСКА
1 : 0
Уфа
14.10.2016 14 окт. 2016 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
Ростов
2 : 0
ЦСКА
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2
ЦСКА
0
был в запасе
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
ЦСКА
1 : 1
Краснодар
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1
Краснодар
1
был в запасе
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 15:30
Томь
0 : 1
ЦСКА
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Томь
0
ЦСКА
1
был в запасе
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
1
ЦСКА
1
был в запасе
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 15:30
Урал
0 : 1
ЦСКА
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
0
ЦСКА
1
был в запасе
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 16:00
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Оренбург
0
ЦСКА
1
был в запасе
30.07.2016 30 июля 2016 сб 20:00
Анжи
0 : 0
ЦСКА
30.07.2016 30 июля 2016 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Анжи
0
ЦСКА
0
был в запасе