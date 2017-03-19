Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Польша
Англия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Сергей Чепчугов
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
35
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
19.03.2017
19 марта 2017
вс
16:30
Ахмат
0 : 1
ЦСКА
19.03.2017
19 марта 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
0
ЦСКА
1
был в запасе
11.03.2017
11 марта 2017
сб
14:00
ЦСКА
4 : 0
Томь
11.03.2017
11 марта 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
4
Томь
0
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
16:30
ЦСКА
0 : 0
Зенит
04.03.2017
04 марта 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
0
Зенит
0
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
14:00
ЦСКА
4 : 0
Урал
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
4
Урал
0
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
ЦСКА
2 : 0
Оренбург
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
2
Оренбург
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
ЦСКА
0 : 0
Рубин
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
0
Рубин
0
был в запасе
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:00
Арсенал
0 : 1
ЦСКА
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
0
ЦСКА
1
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Амкар
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
ЦСКА
2
Амкар
2
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
18:00
Спартак
3 : 1
ЦСКА
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
3
ЦСКА
1
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
ЦСКА
0
был в запасе
14.10.2016
14 окт. 2016
пт
19:30
ЦСКА
1 : 0
Уфа
14.10.2016
14 окт. 2016
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Ростов
2 : 0
ЦСКА
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2
ЦСКА
0
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
17:00
ЦСКА
1 : 1
Краснодар
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1
Краснодар
1
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
15:30
Томь
0 : 1
ЦСКА
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Томь
0
ЦСКА
1
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
1
ЦСКА
1
был в запасе
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
15:30
Урал
0 : 1
ЦСКА
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
0
ЦСКА
1
был в запасе
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
16:00
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Оренбург
0
ЦСКА
1
был в запасе
30.07.2016
30 июля 2016
сб
20:00
Анжи
0 : 0
ЦСКА
30.07.2016
30 июля 2016
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Анжи
0
ЦСКА
0
был в запасе