Денис Кириленко
№33
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
184
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 16:00
Сибирь
1 : 0
Байкал
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 16:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Байкал
0
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 13 тур
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 12:00
Байкал
1 : 0
Волга
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 12:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Байкал
1
Волга
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 12 тур
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 13:30
Байкал
2 : 3
СКА-Хабаровск
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 13:30
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Байкал
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 10 тур
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 12:00
Луч
1 : 0
Байкал
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Байкал
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 12:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Байкал
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 13:30
Байкал
3 : 2
Волгарь
57'
57'
57'
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 13:30
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Байкал
3
Волгарь
2
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 6 тур
16.07.2015 16 июля 2015 чт 16:00
Тосно
1 : 0
Байкал
18'
18'
18'
16.07.2015 16 июля 2015 чт 16:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
1
Байкал
0
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 2 тур
11.07.2015 11 июля 2015 сб 16:00
Арсенал
2 : 1
Байкал
11.07.2015 11 июля 2015 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Арсенал
2
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур