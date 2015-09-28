Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Польша
Англия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Денис Кириленко
№33
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
184
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Байкал
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Байкал
0
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 13 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
12:00
Байкал
1 : 0
Волга
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Байкал
1
Волга
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 12 тур
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
Байкал
2 : 3
СКА-Хабаровск
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Байкал
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 10 тур
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
Луч
1 : 0
Байкал
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Байкал
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Байкал
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
13:30
Байкал
3 : 2
Волгарь
57'
57'
57'
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
13:30
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Байкал
3
Волгарь
2
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 6 тур
16.07.2015
16 июля 2015
чт
16:00
Тосно
1 : 0
Байкал
18'
18'
18'
16.07.2015
16 июля 2015
чт
16:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
1
Байкал
0
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 2 тур
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
Арсенал
2 : 1
Байкал
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Арсенал
2
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур