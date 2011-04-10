Паскуале Фоджа
№17
Полузащитник
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Команда
Салернитана
Возраст
38
Рост
168
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
Лацио
2 : 0
Парма
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2
Парма
0
был в запасе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 13:30
Наполи
4 : 3
Лацио
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
4
Лацио
3
был в запасе
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 22:45
Милан
0 : 0
Лацио
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Лацио
0
был в запасе
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:00
Лацио
2 : 0
Фиорентина
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
2
Фиорентина
0
был в запасе
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1
Сампдория
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Лацио
1 : 2
Лечче
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1
Лечче
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 14:30
Лацио
3 : 2
Удинезе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Удинезе
2
был в запасе
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
Лацио
1 : 1
Катания
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1
Катания
1
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
Парма
1 : 1
Лацио
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
1
Лацио
1
был в запасе
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 14:30
Лацио
2 : 0
Наполи
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
2
Наполи
0
был в запасе
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Чезена
1 : 0
Лацио
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
1
Лацио
0
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 11 тур
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:00
Лацио
0 : 2
Рома
78'
78'
78'
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
0
Рома
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 21:45
Бари
0 : 2
Лацио
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Бари
0
Лацио
2
был в запасе
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 16:00
Лацио
1 : 0
Брешиа
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 16:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1
Брешиа
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:45
Лацио
1 : 1
Милан
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
1
Милан
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 4 тур
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 21:45
Сампдория
2 : 0
Лацио
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 21:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2
Лацио
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур