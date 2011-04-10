Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Польша
Англия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Паскуале Фоджа
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Салернитана
Возраст
38
Рост
168
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Лацио
2 : 0
Парма
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2
Парма
0
был в запасе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
13:30
Наполи
4 : 3
Лацио
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
4
Лацио
3
был в запасе
01.02.2011
01 февр. 2011
вт
22:45
Милан
0 : 0
Лацио
01.02.2011
01 февр. 2011
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Лацио
0
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
Лацио
2 : 0
Фиорентина
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
2
Фиорентина
0
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1
Сампдория
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 2
Лечче
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1
Лечче
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
14:30
Лацио
3 : 2
Удинезе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Удинезе
2
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Катания
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1
Катания
1
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Парма
1 : 1
Лацио
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
1
Лацио
1
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
14:30
Лацио
2 : 0
Наполи
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
2
Наполи
0
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Чезена
1 : 0
Лацио
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
1
Лацио
0
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 11 тур
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
Лацио
0 : 2
Рома
78'
78'
78'
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
0
Рома
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
21:45
Бари
0 : 2
Лацио
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Бари
0
Лацио
2
был в запасе
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Лацио
1 : 0
Брешиа
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1
Брешиа
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Лацио
1 : 1
Милан
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
1
Милан
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 4 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Сампдория
2 : 0
Лацио
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2
Лацио
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур