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Алессандро Туйя
№13
Защитник
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Команда
Беневенто
Возраст
30
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
минуты: 36' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
минуты: 36' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Аталанта
2 : 0
Беневенто
40'
40'
40'
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Беневенто
1 : 3
Кальяри
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1
Кальяри
3
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Дженоа
2 : 2
Беневенто
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 35'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Беневенто
2
минуты: 1' - 35' / Италия. Серия А, 32 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
Беневенто
0 : 1
Сассуоло
55'
55'
55'
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
9'
9'
9'
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:00
Беневенто
1 : 4
Фиорентина
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
14'
14'
14'
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 21 тур
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 18 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
44'
44'
44'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
44'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
45'
45'
45'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 13 тур
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