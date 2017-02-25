Мауро Сарате
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:30
Уотфорд
1 : 1
Вест Хэм
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:30
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Уотфорд
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Уотфорд
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
2
Уотфорд
0
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:00
Уотфорд
2 : 1
Бернли
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 87'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Уотфорд
2
Бернли
1
минуты: 1' - 87' / Англия. Премьер-лига, 24 тур