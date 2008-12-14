Мануэль Беллери
№0
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Удинезе
3 : 3
Лацио
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
3
Лацио
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 16 тур