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Олимпиада
Коронавирус
Даниэль Кузен
№8
Нападающий
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Команда
Возраст
44
Рост
186
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
20:30
Арсенал
3 : 0
Халл Сити
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
20:30
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
3
Халл Сити
0
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
Ливерпуль
6 : 1
Халл Сити
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
6
Халл Сити
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
19.08.2009
19 авг. 2009
ср
21:45
Халл Сити
1 : 5
Тоттенхэм
19.08.2009
19 авг. 2009
ср
21:45
минуты: 1' - 23'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Халл Сити
1
Тоттенхэм
5
минуты: 1' - 23' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
14:45
Челси
2 : 1
Халл Сити
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
2
Халл Сити
1
был в запасе