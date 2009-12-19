Даниэль Кузен
№8
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
44
Рост
186
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:30
Арсенал
3 : 0
Халл Сити
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:30
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
3
Халл Сити
0
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
Ливерпуль
6 : 1
Халл Сити
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
6
Халл Сити
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
19.08.2009 19 авг. 2009 ср 21:45
Халл Сити
1 : 5
Тоттенхэм
19.08.2009 19 авг. 2009 ср 21:45
минуты: 1' - 23'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Халл Сити
1
Тоттенхэм
5
минуты: 1' - 23' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 14:45
Челси
2 : 1
Халл Сити
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
2
Халл Сити
1
был в запасе