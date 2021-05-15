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Маттео Дармиан
№36
Защитник
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Команда
Интер
Возраст
31
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2008/2009
15.05.2021
15 мая 2021
сб
19:00
Ювентус
3 : 2
Интер
23'
23'
23'
15.05.2021
15 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3
Интер
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Интер
3 : 1
Рома
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Рома
1
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:00
Интер
5 : 1
Сампдория
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
5
Сампдория
1
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:00
Кротоне
0 : 2
Интер
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
0
Интер
2
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Интер
1 : 0
Верона
76'
76'
76'
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
76'
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Верона
0
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Специя
1 : 1
Интер
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Специя
1
Интер
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
21:45
Наполи
1 : 1
Интер
62'
62'
62'
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
1
Интер
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
Интер
1 : 0
Кальяри
77'
77'
77'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
77'
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 30 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
Интер
2 : 1
Сассуоло
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
22:45
Интер
1 : 0
Аталанта
08.03.2021
08 марта 2021
пн
22:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Аталанта
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
Парма
1 : 2
Интер
90'
90'
90'
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1
Интер
2
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
69'
69'
69'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
69'
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
Интер
3 : 1
Лацио
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Лацио
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:45
Фиорентина
0 : 2
Интер
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0
Интер
2
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2
Ювентус
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
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